Foto: Europa Press

La tarda del passat dilluns 3 d'octubre , la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van dur a terme un operatiu antiterrorista conjunt al Pont de Suert , la capital de la comarca de l'Alta Ribagorça. Després de l'entrada dels dos cossos a diversos pisos i cases de la localitat, es va detenir diverses persones.

L'alcalde del municipi, José Antonio Troguet, va explicar a Catalunya Ràdio que, malgrat que no tenia constància de l'operatiu, va ser ordenat des de l'Audiència Nacional i que això va suposar el tall de diversos carrers del centre i que els veïns de la zona no poguessin ni sortir ni entrar.

La comandància de la Guàrdia Civil de la capital del Segrià ha confirmat l'operatiu però no ha donat més detalls, com la xifra de detinguts, encara que alguns dels seus agents hi van participar. Les entrades es van donar des de la tarda fins ben entrada la matinada.