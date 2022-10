Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat a Cervera (Lleida) un home, de 47 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, circular en direcció contrària per la carretera A- 2 i originar un greu risc per a la circulació.

Arxiu - Unes esposes. Mossos d'Esquadra, arxiu.

Els fets van passar cap a les 4 hores de diumenge quan diversos conductors van alertar que un vehicle circulava en sentit contrari de la marxa, a l'altura del quilòmetre 517 de l'A-2, en direcció a Barcelona, ha informat aquest dimarts la policia catalana a un comunicat.

Els agents van localitzar el vehicle que circulava erràticament en sentit contrari de la marxa, van fer indicacions clares al conductor per aturar-se i aquest va fer cas omís , cosa que va motivar que es tallés temporalment la circulació per evitar un accident.

Poc després, a l'alçada del quilòmetre 526, els agents van aconseguir aturar-lo i van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques i, en sotmetre'l a la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa d'1,04 mil·ligrams per litre alcohol.

En un altre terme municipal de Lleida, a Vilanova de l'Aguda, els Mossos van denunciar penalment un motorista, de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a 179 quilòmetres per hora per la carretera L-313, en un tram on la velocitat màxima permesa és 90 quilòmetres per hora.