Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

La Unitat de Recerca dels Mossos d'Esquadra de Tarragona ha detingut un home de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa després de fer-se passar per advocat i estafar 45.000 euros a un client que el va contractar el 2019, ha informat el cos policial aquest dimecres en un comunicat.

La víctima de l'estafa, un empresari que volia tramitar el reclam de diversos impagaments de clients, va ser qui va denunciar al juliol que havia pagat a l'acusat sense obtenir cap resultat.

El presumpte autor es presentava com a especialista en el reclam d'impagaments i en un inici cobrava les taxes judicials i el 10% del deute recuperat , però amb el temps va arribar a incrementar els honoraris fins al 30%, sumat a altres imports que li exigia al client en concepte de prosperar la demanda.

La víctima va començar a sospitar del seu advocat després de no rebre resposta judicial després de dos anys i tampoc cap de les factures que havia sol·licitat per poder desgravar-se els pagaments, i va descobrir que el presumpte estafador no tenia titulació per exercir l'advocacia i que a les xarxes socials hi havia altres persones que deien haver estat estafades per ell amb el mateix 'modus operandi'.

L'home, a qui van detenir a Tarragona el 28 de setembre passat després de dos mesos d'investigacions dels Mossos, va quedar en llibertat amb obligatorietat de presentar-se davant les autoritats quan sigui requerit després de declarar.