Un home de 50 anys ha acceptat a l' Audiència de Barcelona una condemna de dos anys de presó --que no complirà perquè no té antecedents-- per un delicte de corrupció de menors en pagar 400 euros a una nena de 14 anys a canvi de la seva virginitat.

La sentència, dictada dimecres arran d'un acord entre la defensa i la Fiscalia, exposa que la nena va publicar un anunci a Internet amb el text "sóc verge i demano 1.000 euros, escriu-me i quedem per fer-ho".

L'home va respondre a l'anunci només dues hores després que la nena el publiqués: van quedar, ella li va dir que tenia 16 anys i no 14, i ell la va portar a un aparthotel de Barcelona.

Van mantenir relacions sexuals i després l'home li va lliurar 200 euros, i unes setmanes després n'hi va donar 200 més.

La secció 21 de l'Audiència de Barcelona també ha imposat a l'home una ordre d'allunyament d'un quilòmetre durant dos anys, i l'haurà d'indemnitzar amb 6.000 euros.