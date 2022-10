La compra d'una bicicleta elèctrica a una botiga de Barcelona mitjançant dos bitllets de 500 euros i la troballa per part d'un veí d'una motxilla amb 4,3 milions han permès desarticular l'organització criminal darrere del laboratori de falsificació més important d'aquest tipus de bitllets de gran qualitat, gairebé indetectables, que estava activa a Europa a la darrera dècada.

Una màquina de detecció de bitllets falsos de 500€ en un laboratori de producció de bitllets falsos de 500 euros, al Banc d'Espanya, el 6 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya) @ep

Els investigadors consideren que el laboratori hauria produït una mica més de vuit milions d'euros falsos en els tres mesos que va estar funcionant , segons l'operació desenvolupada pels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional que ha permès tornar a aturar Tomás, un espanyol de uns cinquanta anys al capdavant de la impressió dels bitllets en paper que ja va estar a la presó per fets similars.

En total s'han aturat dotze persones, entre les quals hi ha els principals distribuïdors d'una organització que se servia del finançament de narcotraficants per produir els bitllets falsos que després adquirien per a la distribució de drogues.

S'han fet nou entrades i registres a naus industrials i caravanes a les províncies d'Alacant, Barcelona, Màlaga, Terol i València en col·laboració amb Europol.

EL CAPÇALLA, DETINGUT EL 2009



Les investigacions policials van començar a mitjans de l'any 2021, en detectar-se la circulació de bitllets falsos de 500 euros d'una gran qualitat , la incidència dels quals afectava gran part del territori nacional, segons han explicat aquest dijous a la seu del Banc d'Espanya -on han mostrat els bitllets i la maquinària procedent de la Xina- els responsables de l'operació, Jorge Ruiz Pérez, de la Policia Nacional, i Sergi Sánchez, dels Mossos d'Esquadra.

Els agents van veure similitud amb l'operativa de falsificació de Tomás, l'impressor de bitllets amb "alt coneixement en arts gràfiques" que ja va ser detingut el 2009 per fets semblants. El seu pas per la presó de Picassent (Alacant) li va permetre contactar amb la resta del grup, el nucli dur del qual estava integrat per sis persones, totes elles detingudes i que han ingressat de nou a la presó.

En el temps que va estar en llibertat, Tomás va aconseguir tornar a muntar un taller d'impressió en una nau a la província de València, encara que la seva operativa de compra de material a la Xina es va veure afectada per la pandèmia de Covid-19. Duia una vida amb comoditats amb la seva dona i la seva filla petita.

A la nau va fer recollida de material provinent de la Xina com a paper de gran qualitat i tinta professional per a la falsificació de bitllets de 500 euros, amb una revaloració del 5% previ acord amb organitzacions criminals, entre elles xarxes de narcotràfic de països d'Europa de l'Est .

TROBALLA DE LA MOTXILLA



La Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos, per part seva, va gestionar l'avís d' un veí que va trobar en una localitat propera a Barcelona una bossa que contenia al seu interior una mica més de quatre milions d'euros en bitllets falsos de 500. Aquest veí va alertar la policia després d'adonar-se que als diners li faltaven en característic segell hologràfic.

En paral·lel, els Mossos havien interrogat en una comissaria una persona que havia pagat amb dos bitllets de 500 euros per comprar una bicicleta elèctrica a una botiga de Barcelona. L'alarma va saltar quan el propietari del comerç va voler ingressar els diners al banc. Va passar dos dies abans de la troballa de la motxilla en un paratge al costat d'un habitatge: un membre còmplice de l'organització criminal havia amagat els diners en assabentar-se de l'arrest del seu company en comprar la bicicleta fent servir bitllets falsos.

Una de les primeres gestions realitzades va ser remetre els bitllets trobats a Barcelona als especialistes de Policia Científica, amb la finalitat d'identificar les persones que van poder tenir-hi accés. Això va permetre la identificació de l'impressor i de cinc persones més, molts de l'entorn més proper a l'impressor.

Aquest grup criminal buscava novament finançament amb la idea de traslladar el laboratori a un altre lloc i iniciar el procés de producció de bitllets de 500 euros falsos. Inicialment van pensar a Brasil, però finalment es van decantar per França.

FASE D'EXPLOTACIÓ



Amb tota la informació recopilada i amb la nau del material d'impressió localitzada, es va decidir l'explotació operativa de la investigació duent a terme les detencions de manera simultània a les províncies de València, Alacant, Barcelona i Màlaga, on es van registrar sis domicilis, dos naus industrials a més d'una caravana a Terol.

La investigació ha estat tutelada pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i s'han fet entrades i registres a Xirivella, Sagunt, Altea, La Nucia, Terrient, Sant Cugat del Vallès i Cervelló. L'Audiència Nacional ha de decidir ara si n'assumeix la causa o no.

Els detinguts van passar a disposició judicial imputats pels delictes de la falsificació de moneda i pertinença a grup criminal, i van ingressar a la presó els principals investigats, inclòs l'impressor i el líder del grup. Sis han ingressat a la presó.