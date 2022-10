Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona @ep.

El Jutjat d'Instrucció 8 de Barcelona , en funcions de guàrdia, ha decretat la llibertat provisional amb compareixences al jutjat sempre que sigui requerit per a l'ancià de 89 anys que presumptament en va matar un altre de 78 a la residència on convivien a Barcelona.

En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dijous, ha explicat que cap de les parts no ha sol·licitat cap mesura cautelar, i que el detingut ha estat visitat pel metge forense i, a causa de la seva situació mèdica, no ha estat possible prendre declaració.

Alhora, la magistrada ha explicat que la causa és oberta per un presumpte delicte d'homicidi.

Els Mossos d'Esquadra van explicar que els fets van passar cap a les 0.30 hores en una residència del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona , quan el presumpte agressor va atacar la víctima, que va morir poc després.

L'Àrea de Recerca Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona es va fer càrrec de la investigació.