La secció primera de l'Audiència d' Alacant ha celebrat divendres la vista contra un home acusat de deixar la seva nòvia en estat vegetatiu després d'intentar matar-la penjant-la amb una cortina. El processat s'ha declarat innocent i ha declarat al judici que era ella la que es col·locava la tela pel coll "per cridar l'atenció".

L'acusat a la banqueta a l'Audiència d'Alacant - EUROPA PRESS

El dia dels fets, ocorreguts el 30 d'agost del 2021, agents de la Policia Nacional van trobar la víctima "semisentada" al llit d'un habitatge d'Alacant, "seminua" i amb la cortina lligada al coll "amb dos nusos forts i dues voltes" , un lligam que, segons creuen els agents, no es va poder "haver fet ella mateixa".

Els agents es van personar al lloc després de rebre una trucada en què s'alertava del que havia passat. La mare de la víctima ha declarat al judici que va sol·licitar la intervenció policial després de rebre, al voltant de les 2.10 hores de la matinada, una trucada de la seva filla en què li deia: "mama, puja que em matarà" , mentre el va sentir repetir fins a dues vegades el nom de l'acusat i "no m'enganxis més" . Alhora, ha assenyalat que escoltava el presumpte agressor "jadejar i respirar fort" perquè, segons la seva opinió, "li estava penjant en aquell moment".

Els policies ha relatat a la vista que quan van preguntar a l'acusat què és el que havia passat, aquest els va dir que la seva parella "portava així", amb la cortina al coll, "entre set i vuit minuts". A la seva declaració l'acusat, que s'ha declarat alcohòlic, ha reconegut que aquell dia van discutir perquè la víctima no volia que "begués cervesa".

I ha dit que quan va observar que ella tenia la cortina al voltant del coll, va anar a buscar un ganivet per intentar deixar-lo anar. No obstant, segons la declaració dels agents, que van trucar repetidament al pis on veien llum fins que l'acusat finalment els va obrir, la tela de la cortina no presentava cap esgarrinxada

En preguntar-li on era la dona, els va indicar que al dormitori. Els agents van ser els que van estirar la barra de la cortina per alliberar-la, un element que gairebé no presentava resistència. La víctima, a més d'estar inconscient, presentava hematomes a l'avantbraç que l'acusat ha negat haver-los fet ell. A més, ha dit que la va deixar trucar a la seva mare des del bany perquè ell no l'estava "maltractant ". Segons la seva versió, només li va demanar que deixés la dona perquè era "molt tard".

L'acusat ha manifestat que va trucar al 112, però els agents han especificat que va intentar trucar quan ells ja eren al domicili i ja havien sol·licitat una ambulància d'urgència per socórrer la dona, mentre intentaven reanimar-la.

També han explicat que l'acusat presentava una actitud hostil i agressiva, per la qual cosa van haver de reduir-lo i escorcollar-lo en veure el ganivet. A més, els assegurava: "Aquesta és casa meva, aquí mano jo", mentre estava en un dormitori annex intentant aproximar-se al que es trobava la víctima.

Dies abans d'aquests fets, víctima i acusat havien passat uns dies en un habitatge de Dolores. La seva mare la va anar a veure en companyia d'un familiar i també van demanar que els acompanyés la Guàrdia Civil perquè "li tenien por". En personar-se els agents i informar que s'havien d'emportar la víctima, l'home va reconèixer que es va tallar el coll amb unes tisores "perquè no volia separar-se'n".

Alhora, a l'habitatge d'Alacant, la mare, amb un dels seus familiars, havia tingut una trobada amb la seva filla i ha assegurat que la noia estava en mal estat ja que "no dormia, ni menjava perquè li tenia por". En aquesta conversa, segons la mare, li va indicar que la seva parella "veia ocellets" i li va dir que volia matar-la", cosa que li va ratificar l'acusat en aquell moment.

El presumpte agressor, que ha afirmat patir una malaltia mental, i la víctima havien estat ingressats a l'hospital psiquiàtric de Sant Joan.

La Fiscalia demana per al processat 10 anys i 9 mesos de presó pels delictes d?homicidi en grau de temptativa i lesions, igual que l?acusació particular que, a més d?una ordre d?allunyament de 10 anys, exigeix el pagament d?indemnitzacions econòmiques més elevades en necessitar la víctima una atenció continuada.