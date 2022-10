Soldats / @EP

Una jove ucraïnesa ha recorregut a les aplicacions de cites per contactar amb soldats russos i així revelar les seves localitzacions . La noia es va veure obligada a abandonar casa seva a Ucraïna i va voler venjar-se d'alguna manera, per la qual cosa va utilitzar una app de cites perquè els soldats li enviessin fotos, vídeo i missatges de veu per poder-los identificar i trobar.

La noia va arribar a aconseguir la ubicació d'un internat que els russos estaven utilitzant com a base, mentre que un altre dels soldats compartia fotos d'una mansió on hi havia un oficial superior.

La jove va prendre com a inspiració una noia de TikTok , que es va fer amiga d'un soldat rus i va passar aquesta informació a l'exèrcit ucraïnès. Amb aquesta idea, va decidir obrir-se un perfil a l'app de cites, presentant-se com una jove russa a Jerson.

La ucraïnesa va recopilar tota la informació possible i se la va enviar al mitjà de recerca slidstvo.info . Un cop els periodistes van verificar la informació, la van oferir a les Forces Armades d'Ucraïna.