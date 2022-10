Penélope Cruz amb els cabells curts / @emmasuarez.25



Actrius i directores del cinema espanyol han publicat un vídeo en què se les pot veure tallant-se un floc de cabells com a mostra de suport les dones a l'Iran després de la mort sota custòdia de Mahsa Amini, la dona de 22 anys detinguda per suposadament portar malament el vel, i per la repressió violenta de les manifestacions al país.



Al vídeo, publicat a xarxes socials i que compta amb desenes de dones representants del cinema patri, apareixen cares com les de Penélope Cruz, Elena Anaya, Aitana Sánchez-Gijón, Lucía Jiménez, Marta Etura, Rosario, Ana Belén Ruth Gabriel o Carmen Machi , entre d'altres.

També intervenen al vídeo, de tres minuts de durada, Alexandra Jiménez, Juana Acosta, Malena Alterio, Carla Simón, Natalia Verbeke, Kiti Manver, Bàrbara Goenaga, Marta Nieto o Cayetana Guillén Cuervo. El vídeo intercala un text en què es pot llegir 'La seva lluita és la nostra lluita' i el tanca la directora Isabel Coixet demanant ' freedom ' (' llibertat ').



El gest de tallar-se un floc de pèl s'està usant com a símbol de protesta al llarg de tot el món . A nivell internacional també s'han succeït els vídeos de protesta com el protagonitzat a França per actrius com Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Adjani o Charlotte Rampling, entre d'altres, així com cantants com Jane Birkin i Angèle.



Amini va ser detinguda el 13 de setembre i va morir tres dies després de caure en coma després de desmaiar-se en un centre de detenció, enmig de denúncies sobre tortures i maltractaments. La policia ha negat les acusacions i el president iranià, Ebrahim Raisi, ha promès una investigació.



Aquesta mort ha provocat una onada d'indignació tant en una part de la societat iraniana com de forma més unànime a nivell internacional, amb nombroses manifestacions dins i fora del país. A Madrid, aquest dijous un grup de manifestants han aplaudit diverses dones que han trencat mocadors davant de l'Ambaixada de l'Iran a la capital en una concentració convocada per Amnistia Internacional per protestar per la mort de la noia.