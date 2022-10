Ferits diversos policies nacionals a Ceuta després de rebre pedrades a la barriada del Príncep | @ep

Diversos agents de les unitats antiavalots (UPR i UIP) adscrites a la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Ceuta han hagut de passar aquest dissabte a la nit per l' Hospital universitari de la ciutat autònoma després de ser aconseguits per les pedrades amb què van ser rebuts al voltant de les 21.00 hores d'aquest divendres al soc de la barriada del Príncep Alfons , on tenien programada una entrada en un habitatge al costat d'efectius de la Udyco.

Testimonis presencials han explicat en declaracions a Europa Press que l'operatiu policial es va veure interromput per un apedregament al qual els agents van respondre amb trets a l'aire diverses vegades.

Durant els aldarulls diversos funcionaris van ser aconseguits pels objectes llançats pels agressors, un al cap, encara que la Prefectura Superior no ha donat informació sobre la seva evolució.

En els controls establerts després dels incidents en els accessos a la barriada, la més propera al perímetre fronterer que separa Ceuta del Marroc , es va produir la detenció d'almenys una persona.

Un cop restablida la calma, mitja dotzena de furgons i patrulles del Cos es van desplaçar per "conèixer de primera mà l'estat de salut" dels seus companys fins a les urgències de l'Hospital universitari, lloc que van abandonar passada la mitjanit.

Més enllà d'intervencions puntuals, la Policia Nacional manté des de Setmana Santa oberta la denominada ' Operació Plom' , que persegueix acabar amb els enfrontaments amb armes blanques i de foc que vénen protagonitzant assíduament des de fa sis mesos dues bandes enfrontades per aconseguir el control de les activitats il·lícites a la ciutat.

El Ministeri de l'Interior desplaça la ciutat autònoma de manera periòdica des del mes d'abril passat, quan un adolescent va morir després de rebre un tret al cap, efectius d'unitats especialitzades i fins i tot els Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) per reforçar la plantilla de la Prefectura Superior i ampliar el nombre de controls i patrulles que s'efectuen, sobretot en barriades com la del Príncep i Los Rosales.