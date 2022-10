Foto: Emergències Madrid

Un home de 34 anys va morir al barri madrileny d'Usera després de rebre una punyalada al pit, segons va explicar Emergències Madrid al perfil de Twitter.

A l'arribada dels serveis sanitaris al lloc del succés, la víctima estava sent assistida per agents de la Policia Nacional que intentaven reanimar-lo de la parada cardiorespiratòria en què es trobava com a conseqüència de la punyalada a la zona toràcica superior.

Diferents veïns van apuntar a mitjans com El Mundo que l'apunyalament va passar després d'una baralla.