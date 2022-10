Una infermera britànica que està sent jutjada en relació amb la mort de set nadons ha estat acusada de ser una “enverinadora”. Dilluns, Lucy Letby, de 32 anys, va comparèixer davant el Tribunal de la Corona de Manchester al nord-oest d'Anglaterra i es va declarar innocent de l' assassinat de cinc nens i dues nenes a l'Hospital Countess of Chester entre el juny del 2015 i el juny del 2016 .

Arxiu - Hospital - Unsplah

Letby també va negar 10 càrrecs més d'intent d'assassinat mentre cuidava nadons a la unitat neonatal de l'hospital, va informar la BBC . Parlant en nom de la fiscalia dilluns, l'advocat Nick Johnson va dir que les morts de nens a la unitat neonatal de l'hospital eren estadísticament comparables a altres unitats al Regne Unit abans del gener del 2015, va informar The Independent.

Segons Johnson, això va canviar dràsticament durant els següents 18 mesos, durant els quals l'hospital va ser testimoni d'un "augment significatiu en la quantitat de nadons que morien i en la quantitat de col·lapses catastròfics greus" , ha afegit The Independent.

"És un hospital com tants altres al Regne Unit, però a diferència de molts altres hospitals al Regne Unit, ia diferència de moltes altres unitats neonatals al Regne Unit, dins de la unitat neonatal de l'Hospital Countess of Chester estava treballant un enverinador ", va afegir.

Després d'una investigació sobre l'augment sobtat de morts i complicacions mèdiques greus, Johnson va dir que les autoritats de l'hospital van descobrir que la presència de Letby era un “denominador comú” . També va afirmar que aquest patró va continuar quan Letby va ser traslladat a diferents hores de treball, va afegir The Independent.

El fiscal va continuar que Letby va enverinar els nadons amb insulina i va citar el cas de dos nens nascuts durant l'estiu del 2015 i la primavera del 2016, va informar The Times . " Lucy Letby estava de servei quan tots dos van ser enverinats i vam al·legar que ella va ser l'enverinadora ", va dir Johnson a la cort, va informar The Times .

" Els col·lapses dels 17 nens involucrats no van ser 'tragèdies naturals' ", va continuar Johnson. "Tots van ser obra, diem, de la dona a la banqueta, que tenia constant i malèvola quan les coses prenien un gir per a pitjor per a aquests 17 nens".

Letby va ser arrestada per primera vegada sota sospita de cometre els delictes el 2018, segons un comunicat del Departament de Policia de Cheshire. Ella "va ser posada en llibertat sota fiança tot esperant més investigacions", va afegir el comunicat.

Un any després, va ser arrestada novament "sota sospita d'assassinat en relació amb la mort de 7 nadons i l'intent d'assassinat de 6 nadons". El judici de Letby pot durar fins a sis mesos, va informar la BBC.