El sostre de la Piscina Sant Jordi de Barcelona , part del complex de l'Escola Industrial, a l'Eixample barceloní, s'ha esfondrat aquest dilluns al matí, segons ha informat Betevé.

La part del sostre que s'ha enfonsat estava pendent de ser remodelada aquest mes d'octubre . Per sort, no hi ha hagut cap ferit al col·lapse, ja que no hi havia cap usuari a la piscina. A més a més, el sostre estava cobert amb una malla protectora.

La piscina roman tancada a causa de l'incident i, de moment, no hi ha prevista una data de reobertura.