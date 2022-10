Detingut un home per agredir sexualment una menor amb qui convivia | @ep

La Policia Local de Logronyo va detenir divendres passat una persona per agredir, presumptament, una menor amb qui convivia. Una trucada al número de telèfon 092 feta per la mare de la víctima alertava d?una agressió sexual comesa per un home que havia conviscut amb la menor.

Davant la manifestació de la víctima id?un testimoni, després d?activar els protocols corresponents, el presumpte agressor va resultar localitzat i detingut en un carrer del centre de la ciutat per agents de la Policia Local de Logronyo.

A més, durant el cap de setmana i dilluns passat tres persones més han resultat detingudes per delictes relacionats amb la violència masclista i domèstica.

La Policia Local de Logronyo disposa d'una Unitat de Convivència i Intermediació especialitzada en violència de gènere , que aborda els casos de violència masclista.

Així mateix, els Serveis Socials municipals ofereixen un servei d'atenció telefònica a víctimes de violència de gènere en diferents idiomes a través del telèfon gratuït 900 101 555. Es tracta d'un telèfon atès també les 24 hores del dia, cada dia de l'any, per treballadores socials que escolten, acompanyen i intervenen amb víctimes de violència masclista.