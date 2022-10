El jove cantant que va quedar segon a l'edició de 2021 del concurs American Idol va ser traslladat a l'hospital, on va morir. Un familiar hauria dit, segons informa Infobae, que Spencer havia anat recentment al taller amb el cotxe per un problema en una roda.

Willie Spence havia compartit un vídeo cantant al seu cotxe recentment i estava promocionant un espectacle que celebraria a l'Església Baptista Trinity a Londres el 12 de novembre. “Faig això per mi, però no només per mi, també per la meva família, que sempre m'ha donat suport i hi han estat des del principi”, li va dir Willie Spencer a Lionel Richie , Katy Perry i Luke Bryan durant la seva audició a American Idol.