Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per introduir més de 1.300 quilos d'haixix al port de les Cases d'Alcanar.

Tot i que l'arrest s'ha anunciat recentment, els fets es remunten a principis del mes de juliol passat, quan la policia catalana va interceptar l'embarcació amb la droga. Es va posar un operatiu en marxa i es va arrestar un dels relacionats amb el succés, i la investigació va seguir sota secret de les actuacions decretades pel Jutjat d'Instrucció 2 d'Amposta, que va aconseguir identificar dues persones més, presumptament implicades en els fets . Cap no tenien antecedents per tràfic de drogues.

Portaven les drogues del Marroc, les guardaven i les distribuïen fins a altres traficants. El grup estava format per un capitost, que coordinava l'activitat delictiva, comprava els vaixells i gestionava les dues persones que l'ajudaven, entre altres tasques.

Per introduir la droga al territori usaven vaixells pesquers, amb l'objectiu de passar desapercebuts i no ser detectats per la policia.