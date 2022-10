Captura del vídeo de Lukka Ventures / Lukka Ventures

Lukka Ventures, un youtuber amb més de 4.000 subscriptors, ha aconseguit colar-se a casa d'un exjugador del Liverpool i, per sorpresa seva, s'havia convertit en una partida de marihuana. La casa és de Jermaine Pennant , un futbolista que va passar per equips de la talla del Liverpool, l'Arsenal o fins i tot el Reial Saragossa a Espanya.

El youtuber va entrar a la vivenda, situada a l'exclusiva zona de Hale Road , a prop de Liverpool. El futbolista la va comprar el 2006, però estava deshabitada des del 2020 després que Pennant se separés de la seva dona.

“Nois, acabem d'entrar en un cultiu massiu de cànnabis a casa d'un exfutbolista... Guau, aquesta és la casa de l'exfutbolista Jermaine Pennant i mira les muntanyes d'herba arreu. Hi ha tantes coses que fa pudor”, comenta Lukka mentre grava l'interior de la casa.

Tal com es pot veure al vídeo, la casa està amb munts de marihuana per tot arreu, amb testos en què es cultiva aquesta droga... Tot un entramat que havia posat en marxa una banda de narcotraficants , segons indica el diari Daily Mail. La banda havia ocupat la casa per utilitzar-la com a centre de producció de les seves activitats il·legals. Pennant s'ha mostrat “molt sorprès” per aquestes informacions, segons el diari britànic The Sun.