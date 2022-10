Cap Martinet / Eivissa 5 Sentits

Un turista britànic de 24 anys ha mort després de precipitar-se per un penya-segat a Eivissa . Els testimonis que eren a la zona en el moment de la tragèdia asseguren que el turista estava amb un altre noi i que tots dos semblaven estar "ebris" , encara que no hi ha cap confirmació oficial del seu estat d'embriaguesa.

Els guardacostes van recuperar el cos del fons del mar aquest dijous a les 20h, al Cap Martinet, una luxosa zona de l'illa eivissenca. Un portaveu de la Guàrdia Civil ha confirmat: "Estem investigant la mort d'un turista britànic de 24 anys en un incident que va tenir lloc dijous als penya-segats de la zona de Cap Martinet", i van afegir que "el cos del mort va ser recuperat per una embarcació de guardacostes".

Cap Martinet és precisament la zona on conviuen més VIPs a l'illa i on s'allotgen els convidats internacionals de luxe. Es diu que l'hotel on es va allotjar el turista es trobava en una posició privilegiada al cim aïllat del penya-segat de Cap Martinet.