Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat 56 punts de venda de droga des del gener fins a l'agost d'aquest any al districte de Ciutat Vella, majoritàriament al barri del Raval , i han detingut 59 persones vinculades amb delictes de salut pública per tràfic de drogues a l'entorn d'aquests domicilis.

Guàrdia Urbana - Arxiu. EP

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle ; el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa , i la de Salut, Gemma Tarafa, han explicat aquestes dades en declaracions als periodistes aquest divendres després de la Junta Local del districte, on s'han analitzat les dades, la tasca policial i els resultats delinqüencials des de principis d'any i estiu.

L'Ajuntament ha defensat que la pressió policial que Mossos i Urbana realitzen a l'entorn d'aquests immobles, "alguns dels quals són ocupats il·legalment i altres no", ha suposat que el consum de drogues (sobretot d'heroïna) es traslladi a la via pública i que els narcopisos siguin un fenomen residual.

"El consum s'ha desplaçat dels pisos al carrer" , ha lamentat Batlle, que ha sostingut que això deteriora la convivència del districte i ha assegurat que l'administració té un compromís absolut, en les seves paraules, en la millora d'aquesta situació.

En aquest sentit, ha defensat que "cal una atenció prioritària a Ciutat Vella" i més efectius policials (en concret dels Mossos), més tasques de recerca, i ha exigit la implicació del poder legislatiu.

Actualment s'estan investigant una desena de domicilis al districte on se sospita que s'estan desenvolupant activitats relacionades amb el tràfic de drogues, on faran intervencions policials amb ordre judicial per desmantellar-los.

"SITUACIÓ COMPLEXA I RES VOLGUDA"



Batlle ha assegurat que és "una situació complexa i gens estimada" per part de l'Ajuntament, ha anunciat més patrullatge als carrers del districte i, a més, ha criticat que les propietats dels pisos no actuen i això afavoreix les ocupacions delinqüencials, segons ell .

Tarafa ha explicat que han notat el major consum de drogues a la via pública per la presència de xeringues, que assegura que estan als mateixos nivells del 2019, amb 47.000 xeringues que es van trobar al carrer, i per les persones que acudeixen als centres de drogodependència.

La titular de Salut al consistori ha demanat a la Conselleria de Salut de la Generalitat una implicació més gran perquè assegura que "Barcelona no pot abordar el problema de les drogodependències en solitari", una idea en què també ha coincidit Rabassa.

"Barcelona no pot estar sola, assumir tota la feina que està assumint, i necessitem que hi hagi com a mínim a la corona metropolitana equipaments que atenguin aquestes necessitats", ha insistit el regidor del districte, que ha demanat no normalitzar la preocupació dels veïns.

ELS DELICTES BAIXEN UN 21,8%



Els delictes han baixat aquest any un 21,8% (amb 28.222 fets) al districte des del gener fins al'agost respecte al mateix període que el 2019, la resolució ha augmentat un 7,7% i les detencions han crescut un 1%, situant-se a 5.244 persones detingudes en aquest període.

Han baixat els delictes contra el patrimoni un 24,9%, els furts --que ocupen un 68% dels fets contra el patrimoni que passen al districte-- han baixat un 32,3% i, els robatoris violents a la via pública, un 5,9%.