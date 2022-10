Moment en què llancen la sopa / @JustStop_Oil

Dos activistes ecologistes han llançat aquest divendres sopa de tomàquet sobre el quadre 'Los Girasoles' de Vicent Van Gogh, exhibit a la National Gallery de Londres, per protestar contra l'explotació de jaciments de combustibles fòssils al Regne Unit.



Les activistes s'han plantat davant de l'obra i llençat sobre ella la sopa, i tot seguit enganxar les mans a la paret. "Què val més? L'art o la vida?" , n'ha plantejat una. "Esteu més preocupats per la protecció d'una pintura que per la del planeta?", ha afegit, en un vídeo difós pel grup Just Stop Oil.



El museu ha informat que el succés va tenir lloc al voltant de les 11.00 (hora local) i va derivar al desallotjament de la sala. La policia ha explicat a Twitter que diversos agents van arribar "ràpidament" al lloc i van procedir a la detenció de les dues activistes que han tacat el quadre, "per danys i violació de la propietat".



La National Gallery ha aclarit que “la pintura no ha patit danys”, encara que no així el marc, que presenta alguns “menors”. L'obra, pintada el 1888, és una de les set representacions de gira-sols que Van Gogh va pintar a finals del segle XIX per decorar casa seva a Arles abans d'una visita del seu amic Paul Gauguin.



La campanya Just Stop Oil fa dues setmanes que està de mobilitzacions, amb protestes al voltant del Parlament i en altres punts clau de Londres. El cap de setmana passat, més d'un centenar de persones van ser detingudes en el marc de les mobilitzacions promogudes per organitzacions ecologistes.