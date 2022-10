Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

Un home ha resultat ferit per arma de foc després d?una discussió en un bar. Els fets es van produir aquest dissabte a la tarda a l'avinguda dels Quinze, a Nou Barris.

Segons ha avançat el diari ' Metropoli Oberta ' i ha pogut confirmar betevé, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del CUAP de Nou Barris que va activar el protocol en rebre una persona ferida per arma de foc.

La policia ha obert una investigació per aclarir els fets. De moment no hi ha detinguts perquè els agents no han localitzat l?autor dels trets.

El ferit va ser atès d?urgències al centre hospitalari i no es tem per la seva vida. La discussió i el tret es van produir a primera hora de la tarda, amb llum diürna.