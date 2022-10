Mossos busca el presumpte autor d'un apunyalament a la ronda de Sant Antoni de Barcelona | @ep

Agents dels Mossos d'Esquadra busquen aquest diumenge el presumpte autor d'un apunyalament a primera hora del matí a la ronda de Sant Antoni de Barcelona.

Segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press , els agents han rebut cap a les 7.25 hores d'aquest diumenge l'avís que hi havia un home a la via pública amb lesions provocades per arma blanca, que ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari.

Els Mossos investiguen ara la causa del succés i les fonts ja esmentades han explicat que segons alguns testimonis l'apunyalament podria haver-se donat "arran d'una discussió o baralla" entre el presumpte autor i la víctima.