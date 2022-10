Palau de la Justícia de Barcelona @googlemaps

El Jutjat de Menors 6 de Barcelona jutjarà a partir d'aquest dimarts i fins dijous a porta tancada quatre joves per presumptament assetjar i violar un company amb Asperger al pati del col·legi Verge del Roser de Vallirana (Barcelona) el 2018.

L'advocat Juan Manuel Ruiz, que exerceix l'acusació particular del cas, ha explicat a Europa Press que els fets van succeir quan la víctima tenia 13 anys, i que " va estar patint assetjament i rebent insults durant un temps indeterminat durant el 2018 " per part de diversos alumnes de l'escola un any més grans que ell.

Ruiz ha explicat que els fets "van anar a més" el 28 d'octubre, el 5 de novembre i el 6 de novembre d'aquell mateix any, quan un grup de quatre alumnes presumptament van abusar i van agredir sexualment la víctima.

L?acusació particular demana quatre anys d?internament en règim tancat per un presumpte delicte d?integritat moral, dos presumptes delictes d?agressió sexual amb accés carnal i un presumpte delicte de violació, mentre que el fiscal demana tres anys d?internament per un presumpte delicte d?integritat moral i dues d'agressió sexual.

" A la legislació de menors, cinc anys d'internament és la màxima pena que es pot demanar, i es demana quan hi ha delicte d'assassinat. No podem demanar més, estic limitat per la pròpia legislació ", ha explicat l'advocat.

FAMÍLIA I VÍCTIMA



Ha assegurat que la família està "molt disgustada" perquè, tot i que els fets van passar al pati de l'escola, no es van seguir els protocols antibullying i es van intentar amagar tots els fets.

"Abans que els pares sabessin res, hi va haver una reunió amb diversos professors, membres del claustre i direcció, i li van dir al nen que no digués res, que era molt millor", ha lamentat Ruiz, per la qual cosa han intentat fer responsables penals a l'escola, però Fiscalia de Menors no ho ha acceptat, encara que sí que l'escola apareix com a responsable civil.

Per part seva, en preguntar a l'escola sobre els fets, s'han negat a fer declaracions fins que se celebri el judici oral.

L'advocat ha explicat que la família es va assabentar dels fets durant el mes de desembre del 2018, perquè el menor "estava molt rar, no volia anar a l'escola ni al futbol, mentre que abans dels fets estava súper content".

Ruiz ha afegit que no hi ha proves més enllà de la paraula de la víctima, i que ell ja va declarar --acompanyat d'un equip de psicòlegs-- per no haver de comparèixer al judici: "Ell no declararà al judici per no ser-hi només davant estranys. Al patir Asperger té dèficit de comunicació i dificultat per relacionar-se amb les persones. La seva declaració amb els psicòlegs està gravada per emetre-la durant el judici".

Alhora, Ruiz ha manifestat que s'han fet proves pericials per veure si la víctima "té capacitat de mentir o no, encara que tots els informes són concloents i asseguren que ell fa un relat fred, totalment creïble i desproveït de ràbia cap als agressors".

També ha explicat que la víctima "el que més vol és que el creguin, la seva única preocupació és si li creuran o no, li són igual les penes".