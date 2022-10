Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns després de xocar amb una grua elevadora a dins un túnel de la carretera C-32 a Sitges (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 13.41 hores, quan per causes que encara s'estan investigant , el vehicle ha xocat amb la grua i, com a conseqüència, ha mort el conductor de 56 anys.

Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via en sentit sud ia fer trencalls cap a la C-31, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat, tres ambulàncies i efectius de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).