Fotografia de l'incendi i un bomber intentant apagar el foc @Bombers

Espectacular imatge la que ens ha deixat un autocar diumenge a la nit a Cornellà de Llobregat en incendiar-se i quedar completament consumit per les flames. El vehicle es va incendiar suposadament per un problema mecànic, mentre circulava per la C-32 en sentit Tarragona .

Els Bombers de la Generalitat van activar diverses dotacions que es van desplaçar al lloc dels fets. El vehicle no transportava passatgers i el conductor no va patir cap mal .

El foc va obligar a tallar la via , però a la matinada ja s'havia restablert completament la circulació.