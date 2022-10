Una dona d' Indiana (Estats Units) que va enverinar la civada del seu exnòvio i després el va escanyar amb la corbata preferida va ser sentenciada a més de 100 anys de presó. Heidi Marie Littlefield, de 42 anys, va ser declarada culpable d'assassinat a l'agost, així com de conspiració per cometre assassinat per la mort del seu exnòvio Francis Kelley, va informar WXIN-TV.

Els fiscals van al·legar que Littlefield va matar Kelley per la custòdia del seu fill de dos anys.

El cas va sortir a la llum el 17 de gener quan l'exnòvia de Kelley, Courtney Nugent, va dir a la policia que Kelley no havia recollit la filla de nou. Havia tingut notícies seves per darrer cop dos dies abans.

Els policies van trucar a la porta del desaparegut però ningú va respondre. Més tard van tornar després que l'exnòvia de Kelley trobés el seu cos al sofà el 18 de gener, segons una declaració jurada de causa probable obtinguda per PEOPLE.

Una autòpsia del 20 de gener va trobar que la mort de Kelley va ser un homicidi i que va morir per asfíxia a causa d'un escanyament manual. També va patir un traumatisme per objecte contundent al cap, la mà esquerra, el colze i els genolls. Un informe de toxicologia del 7 de febrer va concloure que també tenia fentanil al sistema.

La policia va registrar el telèfon de Kelley i va trobar missatges de text en què Kelley acusava Littlefield d'alterar la seva civada quan era a casa seva el 14 de gener.

"¿Vas fer alguna cosa a la civada que estava a la meva nevera?", li va enviar un missatge de text. "Va ser a la meva nevera ahir a la nit i sabia estrany després d'un parell de mos i ara estic marejat", va prosseguir.

Littlefield va respondre: "Qui et posa civada en una nevera? No sé res del que fas o vols fer! La teva vida i les coses que dius / fas estan més enllà de mi".

La policia va dir que l'exparella tenia una audiència a la cort programada per a finals de gener "a causa de l'acusació de Fran que Heidi estava violant l'ordre de l'horari de criança. La principal preocupació era que Heidi no permetia que Fran recollís a la seva fill".

Segons la declaració jurada, l'exespòs de Littlefield va contactar a la policia el 23 de gener i els va dir que la filla de Littlefield, Logan Runyon, li va dir mesos abans que "Heidi va pagar al nuvi de Logan, Robert Walker, 2.500 dòlars per trobar algú que matés Fran".

L'endemà, el 24 de gener, un parent de Littlefield va dir a la policia que Littlefield suposadament va fer diverses declaracions després de l'assassinat.

"'Està millor mort', 'No va ser la meva intenció matar-lo l'última vegada' i 'També podria dir que ho vaig fer i simplement dir que estic boja i embarassada'", va dir el parent citant Littlefield, segons la declaració jurada.

Un altre exnòvio de Littlefield, Walker, li va dir a la policia el 28 de gener que "Heidi li va dir que Logan que va posar fentanil a la civada de Fran en algun moment del 14 de gener", al·lega la declaració jurada. Walker va al·legar que Littleton li va donar 2,500 dòlars per contractar algú per matar Kelley, però "ho va gastar en drogues i no tenia intenció de fer el que Heidi li demanava", diu la declaració jurada. "Walker va explicar que rebria 2.500 dòlars més una vegada que matessin Fran".

Walker va al·legar que Littlefield li va dir que "Fran n'abusava, del nadó, i que 'estaria fallant a la seva filla si el paio no acabés mort'", segons la declaració jurada.