Globus vic accident

Les dues víctimes són dues dones catalanes, MCB i DM, de 62 i 64 anys respectivament.

El globus aerostàtic que s'havia enlairat al voltant de les 7.25 (hora local) al voltant de les 8.50 s'ha vist obligat a fer un aterratge forçós mentre transportava 28 passatgers i 2 tripulants.



Segons el comunicat torn, en aquests moments s'està atenent els ferits als hospitals locals i no es tem per les seves vides. L'accident ha estat causat per un augment inesperat a la velocitat del vent, segons confirmen les primeres avaluacions.