Arxiu - Cotxe dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 50 anys a Girona per presumptament identificar el seu difunt pare com a infractor d'una multa de trànsit, segons ha informat el cos policial en un comunicat d'aquest dimarts.

Se l'acusa d'un delicte de falsificació de document públic per proporcionar les dades del seu pare, que constava com a difunt al registre civil des del setembre del 2020, durant el tràmit d'identificació del Servei Català de Trànsit per una sanció per excés de velocitat del 31 d'agost.

És la tercera ocasió el 2022 que els agents de trànsit de Girona es troben amb casos similars: dues persones més també van facilitar les dades dels pares difunts durant el tràmit d'identificació de l'expedient sancionador.