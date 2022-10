Una agent de la policia. Foto: Policia Nacional

Una agent de la Policia Nacional , juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i una funcionària del Cos de Bombers han aconseguit salvar la vida una ciutadana d'edat avançada, que es disposava a saltar des del balcó del seu domicili, un cinquè pis ubicat a la Gran Via de la capital de Catalunya.

Els fets van tenir lloc l'11 de setembre passat, quan l'agent, que tornava de participar en un dispositiu especial de coordinació amb motiu de la celebració a Catalunya de la Diada, va observar des del carrer una dona d'edat avançada a la part exterior d'un balcó, ubicat en un cinquè pis. Així mateix, a la via pública hi havia una patrulla de Guàrdia Urbana; així que, davant la gravetat i immediatesa dels fets que estava presenciant, la Policia es va aproximar ràpidament per col·laborar a auxiliar aquesta persona i posar-la fora de perill.

Un cop la policia i un agent de Guàrdia Urbana eren a l'interior de la finca, els va resultar impossible accedir al 5è 1a, pis de la ciutadana, ja que la porta estava tancada. De la mateixa manera, tampoc no era possible accedir-hi des dels pisos adjacents, en no trobar-se en aquests moments els veïns als seus domicilis.

Finalment, els agents van poder accedir a l'interior de la vivenda obrint-la amb una radiografia.