Benítez, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Joaquín Benítez entrarà a la presó. El Tribunal Suprem ha confirmat, aquest dimecres 19 d'octubre, la pena de 21 anys i nou mesos de presó per al professor d'educació física dels Maristes de les Corts , per abusar de quatre menors entre el 2006 i el 2009. A més, el pederasta confés ha d'indemnitzar amb 120.000 euros les víctimes.

Una de les reaccions que s'esperaven a la decisió era la del pare que va denunciar el cas, Manuel Barbero, que ha lamentat que la condemna ferma arribi després de "gairebé set anys". "No hi ha justícia quan la justícia triga gairebé set anys a dictaminar sobre un pederasta confés des del primer minut", ha assegurat.



"No és justícia que es presentin gairebé 100 denúncies contra diferents professors i no hi hagi hagut una investigació", ha afegit en declaracions als periodistes després de conèixer-se la sentència del Suprem, que ha confirmat una condemna de 21 anys i 9 mesos de presó per quatre delictes dabús sexual a menors.

El també fundador de l'associació Mans Petites ha criticat que el docent "sigui denunciat per 26 víctimes i només sigui condemnat per quatre i, és més, no s'escolti la resta de víctimes".