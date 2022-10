Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut tres persones a Sant Vicenç dels Horts , que s'encarregaven de la custòdia d'una important quantitat de substància estupefaent; concretament: 1.500 quilograms d'haixix i 75 quilograms de marihuana .

La investigació es va iniciar després de la informació rebuda per part de la Squadra Mobile de la Policia Nacional de Torí, que conduïa a inferir la possibilitat que una organització criminal, molt activa a Itàlia i dedicada, principalment, al tràfic de substàncies estupefaents, estigués operant també a Espanya.

Després de rebre aquesta informació per les vies habituals per canalitzar la cooperació interpolicial a nivell europeu, la Secció dedicada al Trànsit d'Estupefaents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona inicia una sèrie de diligències de recerca tendents a confirmar la veracitat dels fets.

Com a resultat de la investigació s'aconsegueix establir una connexió entre l'organització criminal assentada a Itàlia i les persones que s'encarregaven de custodiar la substància estupefaent, una vegada havia estat introduïda a Espanya per distribuir-la posteriorment.

En aquesta mateixa línia, com a resultat d'altres mitjans de recerca, així com vigilàncies i seguiments realitzats, es va aconseguir tenir coneixement de moviments sospitosos, incardinats en el tipus de modus operandi emprat pels responsables de la custòdia de l'estupefaent de les organitzacions criminals dedicades al tràfic de drogues; com ara l'aplicació de mesures de seguretat en els moviments a peu i vehicle, així com ús de diferents vehicles amb diversos titulars i cert trasbals de bosses de grans dimensions. Igualment, de lestudi patrimonial de les persones investigades es va poder inferir la incompatibilitat del seu elevat tren de vida amb els ingressos declarats.

Per tot això, i fruit dels avenços en la investigació, a través de l'Agregat d'Interior al Consolat General d'Itàlia a Barcelona, es va impulsar la necessitat de procedir a la petició, per part de les Autoritats d'Itàlia, de l'entrada i registre que, fet i fet, va culminar amb les detencions esmentades, així com la confiscació d'una significativa quantitat de substància estupefaent; que, una vegada al mercat, hagués causat un gran mal per a la Salut Pública, i generat uns quantiosos guanys a l'organització criminal.

L'entrada i el registre practicada ha estat sol·licitada per la Fiscalia de Torí (Itàlia), en virtut d'una Ordre Europea de Recerca (OEI). A Espanya ha estat el Jutjat d'Instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat qui ha autoritzat la pràctica d'aquesta diligència mitjançant un procediment d'Auxili Judicial Internacional. Les tres persones detingudes, dos homes i una dona, van ingressar, al principi, a la presó provisional.