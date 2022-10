Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

El conductor i únic ocupant d?una motocicleta ha mort aquest dijous després de xocar amb la tanca de la via C-32 a Gavà (Barcelona) per causes que ara s?investiguen.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 09.28 i la víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), on ha mort hores després, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima, de 22 anys i veí de Viladecans (Barcelona), són 130 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana el 2023, segons dades provisionals de Trànsit.