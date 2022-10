Una nena de tres anys ha perdut el braç després de ser mossegada per un ós quan va passar la seva extremitat a través de la gàbia de l'animal en un zoològic de la ciutat. La nena havia estat visitant el zoològic a Sulaymaniyah, regió de Kurdistan al nord de l'Iraq, amb la família, van informar els mitjans locals el 18 d'octubre.

Imatge de la nena a l'hospital publicada a mitjans iraquians

La van portar d'urgència a un hospital a Sulaymaniyah, on, a l'hora d'informar, estava esperant per sotmetre's a una cirurgia, van dir els mitjans locals.

Les impactants imatges de l'hospital de la nena, el nom de les quals no ha estat revelat, la mostren en un carretó amb el que queda del braç fortament embenat.

Es poden veure enormes taques de sang a la part davantera de la samarreta blanca.



Els informes dels mitjans locals asseguren que els funcionaris van ordenar el tancament temporal del zoològic mentre es duu a terme una investigació i es revisen i endureixen els procediments de seguretat.

A les xarxes socials, els iraquians estaven dividits sobre qui culpar. Alguns van acusar els pares de la nena de negligència per permetre-li passar el braç per la tanca. Altres, però, van dir que la culpa la tenia la gerència del zoològic per les mesures de seguretat aparentment inadequades.