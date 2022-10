Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va confiscar 96 farcells d'haixix (amb un pes total de 3,5 tones) dilluns a la matinada 17 d'octubre en una platja de La Mora, a Tarragona. Durant l'operatiu, els traficants que tenien la droga van fugir.

Segons un comunicat d'aquest divendres 21 d'octubre, els agents van detectar una narcolanxa a través de les pantalles de control instal·lades per tota la costa, que va tocar terra en una platja on s'accedeix per un camí tancat amb una cadena que els suposats traficants van tallar.

El personal de l'organització va desembarcar la droga i després "va iniciar una ràpida fugida" gràcies a la potència de la narcolancha, per la qual cosa la investigació continua oberta.