Foto: Policia Nacional

Un operatiu conjunt fet per agents de Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona en dos coneguts clubs de striptease de la ciutat ha acabat amb la detenció de 4 persones.

Durant la inspecció dels locals s'han identificat un total de 86 clients, 14 treballadors i 4 captadors, que són els encarregats de captar clients a l'exterior, preferentment turistes. Funcionaris especialitzats de la Policia Nacional, incardinats a la Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsetat Documental (UCRIF), de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, juntament amb el Grup de Tracta d'Éssers Humans (TSH) de Guàrdia Urbana van prendre declaració manuscrita a les 56 dones que exercien la prostitució en aquell moment a l'interior dels locals.

Foto: Policia Nacional

Els investigadors van poder constatar, un cop feta l'anàlisi de les declaracions, la situació de sotmetiment en què es trobaven aquestes dones que exercien la prostitució; elles havien de lliurar als responsables dels locals un benefici molt alt pels serveis sexuals que feien. Concretament, havien de pagar al club el percentatge del 40% per cada servei sexual. Així mateix, es veien obligades a repartir-se el 50% els ingressos obtinguts per les begudes consumides per les dones i que pagaven els clients.

Pel que fa als locals on s'exercia la prostitució, recentment han estat precintats per l'Ajuntament de Barcelona per "saltar-se el pla d'usos i facilitar la prostitució", i romandrà tancat, almenys, durant tres mesos.