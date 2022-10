Judici a una acusada d'induir un amic a matar el pare d'ell el 2019 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ja el noi per presumptament fer-ho. 28 de setembre del 2022. - EUROPA PRESS

Un jurat de l?Audiència de Barcelona ha declarat no culpable per unanimitat l?acusada d?induir un amic a matar el seu pare el 2019 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) mentre el noi patia un brot d?esquizofrènia.

Després de dos dies aïllats per deliberar, els nou membres del jurat han declarat l'acusada, Alba A., no culpable d'induir el crim de manera unànime.

Alba A. també ha estat declarada no culpable d'estafar el seu amic per aconseguir diners de la seva família, mentre que ell, Ismael M., ha estat declarat culpable per unanimitat de matar el seu pare --va confessar el crim el mateix dia-- però el jurat ha valorat per unanimitat que està exempt de responsabilitat penal per la malaltia mental.