Judici a una acusada d'induir un amic a matar el pare d'ell el 2019 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ja el noi per presumptament fer-ho. 28 de setembre del 2022. - EUROPA PRESS

El noi que va confessar matar el seu pare a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2019, Ismael M., ha dit aquest divendres després de conèixer-se el veredicte del jurat que ha exculpat l'acusada de suposadament induir-lo a cometre el crim, Alba A.: " Ho sento per la seva propera víctima ".

Ismael M. ho ha dit en declaracions als periodistes al sortir de l'Audiència de Barcelona, on aquest matí el jurat de la causa ha declarat no culpable Alba A. després del judici en què la noia s'enfrontava a una petició de 34 anys de presó per suposadament manipular el noi fins a fer-li cometre el crim durant un brot d'esquizofrènia.

El veredicte del jurat considera provat que el noi va matar el seu pare a ganivetades mentre dormia, tal com ell va confessar, però el deixa exempt de responsabilitat penal per la seva malaltia mental.