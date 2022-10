Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van detenir, dijous 13 d'octubre, dues dones com a presumptes autores de quatre delictes d'estafa i un delicte contra la salut pública, per utilitzar substàncies perilloses que poden causar un greu mal per a la salut. Així mateix, van detenir una tercera dona per tinença d'una quantitat de cocaïna considerada com a delicte contra la salut pública.

Pastilles trobades al local - Mossos

La investigació es va iniciar a finals de setembre quan els mossos van tenir coneixement que s'havien presentat quatre denúncies per estafa que tenien un nexe comú: totes les víctimes havien denunciat càrrecs fraudulents als seus comptes bancaris els dies i franges horàries en què havien estat clients al mateix club nocturn de Sant Andreu de la Barca . Les quanties estafades eren petites però molt seguides i anaven dels 150 euros a una de les víctimes fins als gairebé 3.000 euros de l'altra.

Els investigadors van esbrinar que les víctimes, durant la seva estada en aquest local i després de prendre unes copes, havien perdut la noció del temps, s'havien trobat malament i que no recordaven res del que va passar posteriorment. Més tard, es van adonar que s'havien fet càrrecs no autoritzats de diferents quanties amb les targetes de crèdit en un període de temps molt curt, que sempre coincidia amb la seva estada a l'establiment. Els mossos també van constatar que, mesos enrere, la Policia Local de Sant Andreu de la Barca havia atès un altre client del mateix club, que també manifestava que, tot i consumir només una consumició alcohòlica, havia tingut dificultats fins i tot per mantenir l'equilibri.

Gràcies a les gestions d'investigació, els agents van aconseguir acreditar que les dues encarregades del local eren les úniques que servien les copes i que cobraven les consumicions dels clients i que presumptament s'aprofitaven d'aquesta situació per barrejar diversos fàrmacs amb les begudes alcohòliques. objectiu de minvar les capacitats cognitives dels clients i poder fer-los càrrecs fraudulents amb les targetes de crèdit.

Constatat que les investigades estiguessin cometent un delicte contra la salut pública amb evident risc per a la salut de les víctimes , el 13 d'octubre es va dur a terme un dispositiu policial que va permetre realitzar l'entrada i registre al club i que va concloure amb la detenció de les dues encarregades de l'establiment.

Al local els mossos van localitzar una caixa de fàrmacs darrere del taulell en què es podia llegir l'anotació "Dormir". Al seu interior hi havia diversos comprimits de fins a deu medicaments diferents, la majoria utilitzats per al tractament de l'ansietat. Així mateix, els investigadors van localitzar a la barra una llibreta en què estaven anotats els números PIN de les targetes de diversos clients.

Davant d'aquests fets, els investigadors van detenir les dues dones com a presumptes autores d'un delicte d'estafa i un delicte contra la salut pública . També van detenir una treballadora del club, ja que estava en possessió de deu grams cocaïna i la tinença d'aquesta quantitat d'aquesta droga és considerada un delicte contra la salut pública.

Les dues responsables del local van passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia en va decretar la llibertat amb càrrecs. La tercera detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial en espera que la citi el jutge.

La investigació continua oberta i no es descarta que es facin noves detencions i que apareguin més víctimes de l?estafa.