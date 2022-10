El jutge acorda internar Mohammad Said Badoui al CIE de Barcelona | @ep

El jutjat d'Instrucció de Reus en funcions de guàrdia ha rebut aquest divendres l'activista de la comunitat islàmica detingut Mohammad Said Badoui i ha acordat el seu internament al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona , ha informat el tribunal en un comunicat.

Va ser detingut dimarts per part de la Policia Nacional amb un altre líder de la comunitat islàmica de Catalunya després d'obrir-los un expedient d'expulsió, després d'un informe dels serveis d'informació que va decretar la seva expulsió del país per "suposar una amenaça per a la seguretat" nacional" per presumpta radicalitat ideològica.

La Junta de Portaveus del Parlament va aprovar dimecres una declaració de suport a Badaoui després de la seva detenció i ERC, CUP, 'comuns' i Junts van afirmar que és víctima de "repressió política mitjançant la Llei d'Estrangeria".