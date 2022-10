Detingut un conductor per presumptament ferir dos ciclistes a Montferri | @ep

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un conductor de 26 anys que presumptament ha fet caure dos ciclistes que han resultat ferides al quilòmetre 12,8 de la carretera TV-2041, al municipi de Montferri .

Els agents han rebut l'avís de l'incident a les 10.30 hores i han acudit al lloc dels fets, on han trobat les ciclistes que han estat traslladades a l' Hospital Joan XXIII de Tarragona , han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Segons expliquen els Mossos , el vehicle ha avançat un grup de ciclistes "recriminant que ocupaven tota la via", després d'avançar-les, ha frenat bruscament i ha fet caure les dues que encapçalaven el pilot i circulaven en paral·lel.

El conductor s'ha fugat i els agents l'han trobat dues hores més tard, cap a les 12.35, al seu domicili a la localitat de Bonastre , s'ha sotmès a una prova de drogues i ha donat positiu en cocaïna i haixix.

Ha quedat detingut per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de la droga i per un delicte de lesions, i està pendent de passar a disposició judicial.