Lliure amb càrrecs l'acusada de suplantar identitats per fer operacions bancàries fraudulentes | @ep

Un jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per a la dona de 45 anys detinguda el 17 d'octubre passat a Rubí per presumptament suplantar de manera reiterada identitats per fer operacions fraudulentes d'elevades quantitats de diners en entitats bancàries.

Els investigadors, a partir de diversos casos detectats des d'agost a diferents entitats financeres de Barcelona , van iniciar una investigació policial que va permetre identificar, localitzar i aturar la suposada autora dels fets, han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dissabte.

La detinguda utilitzava documents nacionals d'identitat que havia sostret prèviament clients de l'entitat bancària on feia les operacions i es feia passar per les víctima per dur a terme reintegraments i transferències.

Se li atribueixen fins a vuit delictes continuats d'estafa i usurpació d'identitat i ús de document autèntic sense estar legitimat, comesos entre l'agost i el setembre a Catalunya i la resta d' Espanya .

Des que els agents van tenir coneixement del primer moviment detectat a Barcelona a finals d'agost i fins que la van detenir, la detinguda va fer operacions per un import de més de 74.000 euros.

La dona no actuava sempre en bancs catalans "per dificultar-ne la identificació", com en el cas detectat el 7 de setembre en una oficina d' Albacete , on va fer una transferència de gairebé 49.000 euros.

Anteriorment, ja havia estat detinguda a Madrid per fets similars l'1 de setembre i el dia 22 del mateix mes a Manresa , quan va intentar transferir 29.000 euros amb un DNI sostret, però l'oficina va identificar la suplantació d'identitat i va avisar el 112.