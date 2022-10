'El Pequeño Nicolás' encara aquesta setmana un nou judici acusat de fer-se passar per membre del Govern per estafar | @ep

L'Audiència Provincial de Madrid jutjarà aquest setmana Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás' , per presumptament haver-se fet passar per un membre del Govern per estafar l'empresari Javier Martínez de la Hidalga en la venda d'una finca situada a Toledo anomenada 'L'Alamedilla'' .

En aquest judici, que iniciarà dimarts a les 10.00 hores, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Associació de Policia Municipal Unificada --que exerceix l'acusació popular a la causa-- demanen per a Gómez Iglesias la pena de sis anys de presó per presumptes delictes d'estafa, falsedat documental i usurpació de funcions públiques.

El fiscal, a més a més, demana inhabilitació especial per al sufragi passiu i multa de 18.000 euros. L'acusació popular de Podem , per part seva, reclama 12 anys de presó.

'El Pequeño Nicolás' s'asseurà a la banqueta per uns fets que es remunten a l'octubre del 2014. Segons el Ministeri Públic , llavors Gómez Iglesias es va posar en contacte amb l'empresari Javier Martínez de la Hidalga, que estava interessat a vendre la finca 'La Alamedilla'.

MEMBRE DE L'EQUIP DE VICEPRESIDÈNCIA

En el seu escrit d'acusació del 2018, la Fiscalia sosté que 'El Pequeño Nicolás' s'hauria fet passar per un membre de l'equip de treball de la llavors vicepresidenta de l'Executiu, Soraya Sáez de Santamaría i com a membre del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) . Així, va mantenir diverses reunions amb l'empresari en què el va persuadir de l'interès del Govern a ajudar-lo a vendre la finca ubicada a Toledo a algun comprador estranger.

Segons el Ministeri Fiscal, Gómez Iglesias va esmentar com a possible comprador una autoritat de Guinea Equatorial i va arribar a demanar 300.000 euros a Martínez de la Hidalga en concepte d'intermediació en la venda de l'immoble.

Durant les negociacions, 'El Pequeño Nicolás' va tenir coneixement que l' Agència Tributària havia dictat una proposta de liquidació de 5 milions d'euros contra l'empresari i la societat Petraxarquia. El fiscal del cas considera que Gómez Iglesias "amb ànim d'obtenir un benefici econòmic il·lícit" es va aprofitar d'aquesta situació i va idear un pla per apoderar-se dels actius financers --més de mig milió d'euros-- de Martínez de la Hidalga i de la seva dona.

VEHICLES D'ALTA GAMMA I DOCUMENTS FALSOS

El Ministeri Públic subratlla que l'acusat, en la seva estratègia per fer creure l'empresari que actuava en nom del Govern , va llogar vehicles d'alta gamma de color negre i amb conductor, i va aconseguir una llança llampades tipus policial per col·locar-lo en aquests vehicles.

A més, hauria elaborat diversos documents oficials "mendaços" de Presidència del Govern d'Espanya, Casa Real i el CNI , entre d'altres, en què figuren els escuts d'Espanya i d'aquestes institucions, així com altres logotips i anagrames propis dels documents oficials , tots ells obtinguts a Internet.

De la mateixa manera, el fiscal indica que 'El Pequeño Nicolás' va publicar al seu perfil de Facebook diverses fotografies en què apareixia amb personalitats de la política i el món empresarial. Entre les imatges destaca la recepció del Rei el dia de la coronació, una foto amb l'expresident del Govern José María Aznar a la Fundació FAES, una altra amb l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i altres en què es veu l'acusat a reunions i actes amb empresaris.



Segons el relat del Ministeri Públic, Gómez Iglesias va dir a Martínez de la Hidalga que l'Agència Tributaria havia decretat l'embargament dels seus comptes i que per evitar-ho havia de col·laborar amb una suposada investigació de l' Executiu . Després de diverses reunions, i "davant la sospita que tot fos una estafa", l'empresari va intentar endarrerir l'operació comercial. El propietari de 'La Alamedilla' va arribar a entregar 25.000 euros a 'El Pequeño Nicolás', però aquest després li va tornar els diners.

LA DETENCIÓ

En el moment de la detenció, a Francisco Nicolás se li van confiscar un dossier de 49 fulls amb capçalera de Presidència del Govern titulat "Vicepresidència del Govern i Ministeri de la Presidència. Comitè per a la planificació del Pla E-GG" i un dossier enquadernat de 44 fulls amb capçalera de Presidència del Govern titulat "Informe planificació 31 de juliol-Informe Casa Real-Direcció General de Patrimoni de l'Estat-Informe del Ministeri de l'interior i Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme". Segons la Fiscalia , tota la documentació era falsa.

Al registre domiciliari, entre molts altres efectes i documents, se li va confiscar un rotatiu policial de color blau, una placa emblema de la Policia Municipal de Madrid i una placa emblema de la Guàrdia Civil.

Gómez Iglesias, que roman en llibertat, va ser condemnat el juny del 2021 a un any i nou mesos de presó com a autor d'un delicte de falsedat en document oficial per falsificar un DNI perquè un amic li fes l'examen de Selectivitat del 2012.

El juliol del 2021, va ser condemnat a tres anys de presó per delictes d'usurpació de funcions públiques i suborn actiu, encara que se li ha apreciat una atenuant per "anomalia psíquica", pel viatge que va fer l'agost del 2014 a Ribadeo fent-se passar per un enllaç entre Govern i Casa Real.

El 2018, per la seva banda, va ser absolt dels delictes de calúmnies i d'injúries contra les Forces i els Cossos de Seguretat dels Estats.