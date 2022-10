Els fets van passar en una casa d'Anglaterra / Freepik

Un nen de 12 anys ha mort aixafat per l'esfondrament d'una paret adjacent a casa seva a Clacton, Essex. La paret es va esfondrar divendres passat a la nit, i el nen va aconseguir sobreviure durant un parell d'hores. Els bombers aconseguir-vos alliberar-ho de la runa, però va morir al mateix lloc.

Segons informa Daily Mail , pare i fill estaven fent feina al jardí quan la paret es va esfondrar. No va ser fins a dues hores més tard quan Charmaine Lee, la seva mare, els va trucar per sopar i es va adonar de la tragèdia.

La progenitora va alertar els serveis d'emergència, però el nen va morir al jardí mentre parlava amb el seu pare "fins que va respirar per última vegada" . De moment s'està investigant les causes d'aquesta ensulsiada, encara que no han apuntat ningú com a possible sospitós del tràgic fet.