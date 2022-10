Arxiu - Ferida greu una dona per l'incendi d'un domicili a Palafrugell (Girona) . Foto de fitxer. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Una dona de 99 anys ha estat ingressada en estat greu a l' Hospital de Palamós (Girona) després d'incendiar-se un pis de l'edifici on era dilluns a la nit al carrer Begur de Palafrugell (Girona), han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press aquest dimarts.

Els Bombers van rebre l'avís a les 01.11 hores i quatre dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, on cremava la part baixa de l'edifici per causes que encara no se saben.

A causa de l'incendi, originat a la zona de la cuina, es van evacuar tres persones més pel fum: una va rebre l'alta 'in situ' i, les altres dues, van ser traslladades a l'hospital de Palamós (Girona), una en estat menys greu i laltra lleu.