Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament a un home dilluns cap a les 9.30 hores del matí després d'una baralla al barri del Poble-sec de Barcelona, han explicat fonts del cos.

Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat les fonts esmentades, va ser al carrer Blai i l'home ferit per arma blanca va ser traslladat a l'Hospital Clínic i aquest dimarts ja té l'alta.

Dues persones que es barallaven es van desplaçar fins a un pis del carrer Blai i els Mossos van activar agents d'ordre públic per poder entrar-hi.

Allà van trobar les dues persones que s'havien barallat --un, ferit per arma blanca-- i dues persones més.

El ferit no ha denunciat els fets però igualment els Mossos tenen una investigació oberta per aclarir-ho, i no hi ha hagut cap detingut per aquest apunyalament.