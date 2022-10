Vehicle de la Policia Nacional / @EP

Agents de la Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i la Policia dels Països Baixos (IRC l'Haia) han detingut tres integrants de l'anomenada 'Mocro Màfia' holandesa, acusats de ser els presumptes autors dels delictes de Blanqueig de Capitals, Trànsit de drogues, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal. Amb aquesta intervenció, han aconseguit impedir que s'assentessin a Catalunya, on tenien previst blanquejar , a partir de diversos negocis i adquisició de béns, diners provinents del narcotràfic.

La investigació s'ha dut a terme de manera coordinada, després de la creació de l' Equip Conjunt de Recerca (ECI) el febrer del 2021 entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. La fi d'aquesta unió era buscar indicis relacionats amb delictes de robatoris amb força en caixers automàtics mitjançant gasos explosius a diversos països de la Unió Europea.

El gener del 2020, es van cometre a Catalunya dos robatoris a caixers automàtics mitjançant l'ús dels explosius en qüestió. Aquesta investigació va ser iniciada per la Unitat Central de Robatoris amb Força de la Policia Autonòmica. Arran de la informació aportada pel servei TEDAX del cos, així com per la policia alemanya, mitjançant els sistemes de coordinació interpolicial de la Unió Europea, es va tenir coneixement de l'existència d'una persona d'origen holandès que podria estar darrere d'aquests robatoris.

Les investigacions no van permetre relacionar-ho amb aquests fets en aquell moment; però sí amb un altre robatori de les mateixes característiques ocorregut amb anterioritat a Paterna (València), a finals del mes d'octubre del 2020 i que estava investigant la Brigada Provincial de Policia Judicial de Policia Nacional, a València.

Des d'aquell moment, els dos cossos policials van iniciar una investigació conjunta sobre l'investigat principal, que residia a Catalunya. Cal destacar que la investigació d'aquest sistema de robatori especialitzat és molt complexa per la tecnificació que suposa; així com per la perillositat manifesta que comporta la seva execució, fins i tot per als mateixos investigats.

L'EXITOSA CULMINACIÓ D'AQUESTA INVESTIGACIÓ POSA EN VALOR L'EXCEL·LENT COORDINACIÓ POLICIAL

La investigació dels robatoris esmentats va deixar al descobert una possible organització criminal d'origen holandès que s'havia instal·lat a la zona de Catalunya i la intel·ligència policial i financera sobre els seus integrants va permetre, posteriorment, una investigació de blanqueig de capitals que va facilitar l'impuls d'un procediment judicial al Jutjat d'Instrucció número 2 de Mataró.

Aquesta investigació va ser coordinada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya (UDEF), conjuntament amb la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics de Mossos d'Esquadra i va ser la que va determinar la línia més precisa de recerca i que ha servit per obtenir proves de càrrec rellevants.

Des del Jutjat d'Instrucció 2 de Mataró es van dictar diverses Ordres Europees de Recerca (OEI) que van servir per confirmar les teories dels investigadors que consideraven els principals investigats com les persones encarregades, dins de l'organització, de facilitar als membres de la “Mocro-Màfia” la seva instal·lació a Espanya, principalment a Catalunya. La celeritat i la fluïdesa en la cooperació efectuada per l'Oficina SIRENE Espanya ha estat essencial per agilitzar la coordinació judicial i policial entre els dos països participants.

La denominada “Mocro-Màfia” resulta de la instauració als Països Baixos i Bèlgica de diferents clans, integrats principalment per persones d'origen magribí. Aquests clans, coneguts en aquell país com a persones especialment perilloses pels mètodes que fan servir als seus negocis, semblen estar emergint i estenent les seves influències en altres països de la Unió Europea, entre ells Espanya.

OBJECTIU DE L'ESTRUCTURA CRIMINAL

L'atac a l'estructura econòmica d'aquesta organització s'ha basat, principalment, en la identificació, la intel·ligència financera i el bloqueig preventiu dels negocis (d'aparença lícita però utilitzats per a fins delictius) que els detinguts tenien a Catalunya. Entre aquests negocis destaca la inversió en restauració i la compra venda de vehicles de gamma alta.

Aquestes dues metodologies de blanqueig de capitals servien per moure grans quantitats de diners dins de la Unió Europea ocultant l'origen dels fons utilitzats; que, alhora, es camuflaven en operacions comercials simulades. Així doncs, es va poder dur a terme un operatiu policial internacional, gràcies a la cooperació de l'Agregat a l'Ambaixada Espanyola als Països Baixos que, de manera especialment activa, va ajudar els investigadors a perfilar l'èxit que la investigació ha tingut fet i fet .

Entre els vehicles d'alta gamma localitzats hi ha alguns models amb un preu de mercat que supera els 150.000 euros , cosa que confirma l'alta capacitat econòmica de què disposaven els investigats, fruit de la pluralitat d'activitats delictives a què es dedicaven.

Aquesta investigació ha permès conèixer més de prop la realitat d'una de les organitzacions emergents a Europa que pretenia instal·lar-se a Espanya gràcies a membres ia residents al nostre país i que demostraven tenir facilitat i capacitat per blanquejar els beneficis que generaven més integrants de la mateixa organització .