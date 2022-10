Tractor a l'AP-7 @ep

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un menor de 16 anys per circular amb un tractor per l'AP-7 a l'alçada de Sarrià de Ter.

En un tuit recollit per CatalunyaPress , la policia catalana ha explicat que ha cursat la denúncia contra el conductor per "circular per una via no permesa per a aquest tipus de vehicles".

Fa pocs minuts, a les 15.45, el Servei Català de Trànsit ha informat sobre 4 quilòmetres de retenció a l'AP-7 a Sant Cugat, direcció Tarragona, a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril.