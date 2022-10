Metro de Nova York / Freepik

Un passatger del metro de Nova York va morir aquest dilluns passat després de quedar-se atrapat entre les portes del vagó i ser arrossegat per un tren. La víctima era un jove de 20 anys de Nova Jersey, que es va quedar encallat perquè la roba o la motxilla es va embussar a les portes.

El jove va ser arrossegat en el moment en què el tren es va posar en moviment i després va rebre l'impacte d'un altre tren que s'aproximava, i va acabar provocant la seva mort.

MÉS INFORMACIÓ Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa es morregen en un pàrquing de Nova York



“Si bé la investigació es troba en les primeres etapes, sembla que aquest va ser un accident terrible que no va involucrar activitat criminal”, va dir el president de trànsit de la ciutat de Nova York, Richard Davey , al comunicat. "Una persona a les vies va ser atropellada per un tren i els nostres pensaments estan amb la seva família, l'operador del tren i els passatgers que van presenciar aquesta tragèdia".

Davey va assegurar que trobarien la causa d'aquest accident per prendre cartes a l'assumpte i evitar que es torni a repetir. El problema és que aquest no és l'únic accident d'aquesta setmana, ja que van haver-hi dos passatgers més de Nova York que van ser llançats a les vies del tren. Afortunadament, cap d'ells no va ser atropellat, encara que van patir algunes lesions.