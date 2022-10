Catalunya press presó

Una funcionària de presons ha estat detinguda després que es descobrís que havia enviat selfies nua i havia mantingut sexe telefònic amb dos reclusos de la presó de Lincoln (Regne Unit). Emma Webster, la funcionària de 34 anys, va mantenir aquestes relacions durant l'agost i el novembre de l'any passat abans que alguns companys del cos de seguretat comencessin a sospitar.

Els guàrdies que mantenen el registre de les trucades telefòniques dels presos van notar que els dos reclusos havien afegit una 'Emma Smith' a la seva llista de contactes amb què comunicar-se de fora de presó.

MÉS INFORMACIÓ Santiago Sánchez estaria detingut en una presó de l'Iran

El personal va notar que hi havia certes similituds entre el contacte fictici d'Emma Smith i Emma Webster, com la data de naixement. La certesa que passava alguna cosa la van obtenir quan van reconèixer la veu de la companya de presó.

Els dos reclusos eren Bradley Bramwell , amb qui Emma va tenir 17 trucades, i Jimmy Bennet , qui es va comunicar 75 vegades amb la funcionària. Quan van portar el cas al tribunal, van comentar que Emma i Bramwell tenien amics en comú fora de la presó i que ella li va proporcionar la direcció del seu cosí perquè en pogués rebre regals.

Primer va tenir relació amb Bramwell, però la funcionària es va traslladar a l'altra ala del mòdul i va ser quan va començar la segona relació amb Bennet. De fet, a aquest segon li va dir que l'estimava i que hi pensava com si fos el seu xicot. La fiscal, Lauren Fisher, va dir que "la relació es va estendre a l'acceptació d'obsequis i contactes no autoritzats tant per carta com per telèfon de vegades de naturalesa sexual".

Emma Webster ha estat acusada de mala conducta i s'ha declarat culpable, i per això ha rebut una sentència de 14 mesos.