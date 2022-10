Quatre adolescents que van morir en un accident automobilístic a Buffalo (Estats Units) mentre intentaven realitzar el 'desafiament Kia0', un perillós repte de TikTok que fomenta el robatori d'automòbils. Entre les víctimes, hi ha una mare jove.

Marcus Webster, 19, Swazine Swindle, 17, Kevin Payne, 16, i Ahjanae Harper, 14, van morir quan el Kia robat en què viatjaven es va estavellar dilluns al matí, va confirmar dimarts la reportera de WGRZ, Claudine Ewing.

El conductor, de 16 anys, va ser tractat a l'hospital i donat d'alta, mentre que un sisè passatger, una nena de 14 anys, es troba en bones condicions al Centre Mèdic del Comtat d'Erie.

Ahjanae Harper @GoFundMe

En un vídeo compartit a Twitter , un resident de la ciutat que Harper recentment havia donat a llum una nena. “ Era una mare jove ”, recorda l'home. “Definitivament va passar poc temps amb la filla”.

Harper estava programada per celebrar el seu 15è aniversari l'1 de novembre. La seva família està demanant diners a través de GoFundMe per pagar el seu funeral.

El conductor del Kia, que va ser reportat com a robat diumenge a la nit, ha estat acusat d'ús no autoritzat d'un vehicle i de possessió criminal de propietat robada. Ha de tornar als tribunals al novembre.

Es creu que els adolescents van destrossar l'automòbil mentre intentaven completar el “desafiament Kia”, una tendència de TikTok que mostra als espectadors com robar cotxes Kia i Hyundai. Els joves que realitzen el desafiament trenquen les finestres dels cotxes i, un cop a dins, desmunten la protecció que hi ha sota el volant, fins a descobrir la part interna de l'orifici on es col·loca la clau i, amb l'ajuda d'un cable USB, aconsegueixen encendre el vehicle i alguns, els més agosarats, el roben. Tot això és gravat i després compartit a TiKTok a la recerca de likes.